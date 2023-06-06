Her yıl Kurban Bayramı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak tedbirler çerçevesinde düzenlenen istişare toplantılarından, 2023 yılı Kurban Bayramı İstişare Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur içerisinde bayramı idrak etmeleri için Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı süresince önceden alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, Kurban Bayramı’nın şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunarak, kurban hizmetleri için yapılması gereken görevler ve işlemlerden dolayı bir araya geldiklerini söyledi. Acar, “İnşallah değerli hemşerilerimizin huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri ve kurbanlarını hijyenik ve temiz bir ortamda kesebilmeleri için ilgili birimlerle organizeli bir şekilde üzerimize düşen görevleri paylaştık. Malatya’mızda huzurlu bir bayram yaşayacağız. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyor, kurbanlarının kabul olmasını diliyorum” dedi.

Acar’ın konuşmasının ardından, toplantıya katılan ilgili birim temsilcileri tarafından bayram öncesi alınacak tedbirler hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.