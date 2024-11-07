Malatya Büyükşehir Belediyesi, meslek edindirme çalışmalarına yeni bir halka ekleyerek Kernek Külliyesi’nde Kuaförlük Kursu açtı. Kuaförlük Kursu, saç bakımından stil tasarımına kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırarak, hem gençler hem de kendini geliştirmek isteyen yetişkinler için meslek edinme noktasında önemli bir fırsat sunuyor.

Kernek Külliyesi’nde açılan Kuaförlük Kursu’na katılan kursiyerler temel saç kesimi, şekillendirme teknikleri, boya ve bakım uygulamaları gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim alıyor. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilirken, katılımcılar hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazanıyor. Kurs süresince büyükşehir belediyesinin sağladığı destek ve malzeme imkanları da kursiyerlerin eğitimlerini en verimli şekilde tamamlamalarına katkı sağlıyor. Kursun sonunda başarılı olan kursiyerler de sertifika almaya hak kazanacaklar. Bu sertifika, kursiyerlerin iş hayatına adım atarken onları bir adım öne çıkaracak ve iş bulma imkanlarını da artıracak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Külliyesi düzenlenen Kuaförlük Kursu’na katılan kursiyerler, verilen eğitimin kalitesinden ve eğitim ortamının profesyonelliğinden oldukça memnun olduklarını belirttiler. Kursiyerler, kuaförlük sektöründe çalışmayı hedefleyenler ve mesleki gelişim açısından çok değerli olduğunu belirttiler.

Kuaförlük Kursu’na katılan 54 yaşındaki kursiyer Ayfer Aksu Karakoç iki yıldan itibaren kursa geldiğini ve kursa katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Ben geçen yıl da kuaförlük kursuna katıldım. Hocamızdan ve yönetimden çok memnunum. Depremden sonra kurs bize ilaç gibi geldi gerçekten. Buraya geldiğimizde psikolojik olarak çok rahatlıyoruz. Burayı bize tahsis eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerlerden Duydu Selçuk, “Uzun zamandır bir kursa katılmayı düşünüyordum ama kuaförlüğe daha yatkın olduğum ve sevdiğim bir alan olduğu için kuaförlük daha çok ilgimi çekti. Hemen başvuru yaptım. Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan çeşitli kurslara katılarak depremin acısını unuttuklarını söyleyen 45 yaşındaki kursiyer Meral Turan, “Ben 3 çocuk annesiyim. Çocuklarım büyüdü, üniversite okuyorlar. Evde yalnız kaldığım için böyle bir kursa katılmak istedim.

Hayatımda ilk defa bir kuaförlük kursuna katılıyorum. İleride kendime bir işletme açmayı düşünüyorum. Burada olmak çok hoşuma gitti ve çok mutluyum. Yeni arkadaşlar ediniyorum. Hocalarımız bize karşı çok iyi, güzel bir ortamımız var. Hep birlikte burada depremin acısını unutuyoruz. Böyle güzel faaliyetlerle düzenleyerek bize fırsatlar sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kuaförlük Kursu eğitmeni Rukiye Gerçek de kendi adına ve kursiyerler adına Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “ Buraya gelen bütün kursiyerlerimizin kendine ait hayalleri ve hedefleri var. Bu hedef ve hayalleri doğrultusunda en iyi şekilde, en iyi yerlere gelmeleri için kursumuzu sürdürüyoruz. Meslek edinmenin yaşı olmadığı için kadınlarımızın her yaşta meslek edinebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerinin en iyi örneklerinden birinin bu kurslar olduğunu düşünüyorum. Bütün Büyükşehir Belediye tesislerinde bu kurslar ücretsiz bir şekilde verilip, kadınların meslek sahibi olması sağlanıyor. Bu süreçte yanımızda olan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkürler” diye konuştu.