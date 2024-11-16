Malatya’nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Darende ilçesi Yazıköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan Ş.B. (32) idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte R.Z.Ş. (8), İ.Y. (41), E.Y. (10), N.Y. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.