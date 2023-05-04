6 Şubat depremlerden etkilenen Malatya’da iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf için oluşturulan konteyner çarşılardaki iş yerleri, çekilen kuralarla hak sahiplerine teslim ediliyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da yapımı tamamlanan konteyner çarşılara esnafın yerleştirilmesi sürüyor. Kentin muhtelif noktalarında oluşturulan çarşıların bir kısmı hizmete vermeye başlarken diğerlerinde ise altyapı çalışmaları devam ediyor.

“Konteyner çarşılar hızlı bir şekilde kuruldu”

Depremlerde kent merkezi Akpınar Meydanı’ndaki işyeri hasar alan daha sonra çekilen kura sonucu konteyner çarşıda faaliyet göstermeye başlayan eczacı Metin Tay, "1992 yılından beri Akpınar Meydanı’ndaydım. 6 Şubat depremlerinde Malatya’nın çoğu yerinin yıkılması, ağır hasarlı olması özellikle çarşı merkezindeki iş yerlerinin büyük hasar alması nedeniyle biraz hayat durdu. Daha sonra devletimizin katkılarıyla konteyner çarşılar yapılmaya başlandı. Burasıda cumhuriyet meydanı hızlı bir şekilde çarşı oluşturuldu kura neticesinde bize de yer çıktı. Bugün ilk günümüz konteyner çarşıların kurulumları sürüyor. Bu çalışmalardan sonra ticaret başlarsa hayatta normale dönecek il dışına çıkan insanlarımız da gelecek. Malatya doğuya açılan tek kapı Malatya’mızın hızlı bir şekilde toparlanmasını bekliyoruz. Devletimiz ve milletimizin sahip çıkmasıyla olacaktır bu.”dedi

“Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için çaba sarf edeceğiz”

Çarşı esnafı Ergün Akdeniz ise depremlerde iş yerlerinin yıkıldığını aktararak, "6 Şubat depremlerinden iş yerimiz yıkıldı. Daha sonraki süreçte kura sonucu tahsis edilen konteyner çarşıda faaliyetimize başladık. Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için çaba sarf edeceğiz. Henüz çok fazla yoğunluk yok esnaf arkadaşlar da yeni yeni geliyor iş yerlerini kuruyor vatandaşlar da öğrendikçe memlekete döndükçe buraların hareketlenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi olacak sabır etmek lazım”

Depremde iş yerlerinin yıkılmasının ardından bir süreliğine kent dışına çıkış yapan esnaf Haluk Özpolat da, ”Fuzuli caddesindeki iş yerimiz ağır hasardan dolayı yıkıldı iki aydır kent dışındaydık konteyner çarşıdan iş yeri çıktığı söylediler devletimiz sağ olsun iş yerindeki üçüncü günümüz. Sakinlik var ama en azından adresimiz belli. Allah yardımız olsun devletimiz elinden geleni yapıyor iyi de olacak biraz sabretmek lazım” şeklinde konuştu

“Çok şükür işlerimiz oluyor sıkıntımız yok”

Konteyner çarşıya yerleştirilen bir diğer esnaf Suat Buday ise "6 Şubat’taki depremlerde iş yerimiz yıkıldı çok şükür devletimiz de bizlere konteyner çarşı kurdu. Çarşımızda dükkanımızı açtık esnaf arkadaşlar tek tek geliyor . Kanayan yaramız kabuk bağlıyor devletimiz ve halkımız el ele verdi şu an kanayan yarımızı durduruyor çok şükür işlerimizde oluyor sıkıntı yok“diye konuştu