Malatya’da iki kız grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karanfil Sokak’ta iki kız arkadaş grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Z.K. ve P.A. bacaklarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi’ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştıkları değerlendirilen B.Ö., P.K. ve S.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.