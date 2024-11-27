Malatya’da zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin belli noktalarına yem bırakıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Malatya’da, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için belirli aralıklarla takviye yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kentin birçok noktasında ve arazilerde sokak hayvanları için yem bıraktı. Ekipler, Orduzu Tabiat Parkı’nda sahipsiz köpek ve kediler için yem bırakarak, karla kaplı alanlarda kanatlı hayvanlar için de yiyecek takviyesi yaptı.

Ekipler Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nda da hayvanların ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılıyor.