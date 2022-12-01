Malatya’da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde denetimler başladı.

Malatya’da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde denetimler başladı.

Karayollarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2022-1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlaması ile lastik denetimleri de başladı. Malatya’da trafik ekiplerince başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastiklerin diş derinlikleri kontrol edildi.

Sürücülere ekipler tarafından bilgilendirme broşürleri dağıtıldı

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Kovancı, hem denetim hem de eğitim amaçlı kontrollerin başladığını belirterek, sürücülere kış lastiği kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kovancı, “1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulamasına genel olarak başladık. İl Emniyet Müdürlüğü Tescil Denetleme Müdürlüğü koordinesinde devlet karayolu üzerinde ilimizi Elazığ’a bağlayan yol üzerinde kış lastiği uygulamasını yapıyoruz. Bugün eğitim ve denetim amaçlı sürücülerimizi de bilinçlendiriyoruz. Ticari araçlarımızda özellikle otobüslerde, çekicilerde ve hafif ticari araçlarda mecburiyet var ancak biz kış lastiğinin hususi araçlarda da kullanılmasını istiyoruz. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesi ile tüm araçlarda bunun zorunlu olması gerekir. İlimiz genelinde kazaların birçoğuna geçen yılki tecrübemizle kış lastiği takmayan araçların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Bütün sürücülerimize daha dikkatli ve duyarlı olmasını tavsiye ediyor, herkesin evine sağlıklı bir şekilde gitmesini istiyoruz” diye konuştu.