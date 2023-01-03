Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Malatya’da etkili olan soğuk hava ile sis nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle oluşan sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.