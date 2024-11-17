Malatya-Adıyaman karayolunda bir kazaya müdahale eden 2 trafik polisi, tırın altında kaldı. Polisleri kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir tır devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü tırın altında kaldı. Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.