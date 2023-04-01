Malatya’da zirai don nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçları zarar gördü.

Malatya’da yaşanan zirai don nedeniyle özellikle düşük rakımlı bölgelerde çiçek açan kayısı ağaçlarının büyük oranda etkilendiği belirtildi. Malatya’da bin 200 rakımın altında olan bölgelerde çiçeklenen kayısı ağaçlarının zirai dondan etkilendiği belirtildi.

Battalgazi, Yazıhan, Kale ile Akçadağ ve Darende ilçelerinde bir çok kayısı ağaçlarının zirai dondan etkilendiği öğrenilirken, yetkililer önümüzdeki haftanın da kayısı da riskli bir tarih olduğunu ifade ediyor.