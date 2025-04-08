Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, kayısı üreticilerini dolu yağışına karşı alması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışı ile zarar gören kayısıya karşı üreticileri bundan sonra benzeri durumlarda alması gereken önlemler konusunda bilgiler verdi. Tarımsal üretimde atmosfer şartlarının belirleyici rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, dolunun özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ciddi ürün kayıplarına yol açtığı vurgulandı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar imzasıyla yapılan açıklamada, "Tarım, gıda arzı, sanayiye ham madde temini, ihracat ve kırsal nüfusun geçim kaynağı olması yönüyle büyük öneme sahiptir. Ancak, tarımsal üretim atmosfer şartlarına doğrudan bağlıdır ve dolu gibi meteorolojik afetler ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır" denildi.

Dolu yağışının, özellikle kayısı üretiminde çiçeklenme ve meyve tutum dönemine denk geldiğinde verim ve kaliteyi önemli ölçüde düşürdüğü ifade edilen açıklamada, üreticilere üç temel korunma yöntemi önerildi. Dolu ağlarının maliyetli olması nedeniyle büyük arazilerde sınırlı kullanıldığı belirtilirken, küçük ve orta ölçekli meyve bahçelerinde etkili sonuçlar verdiği vurgulandı. Bu ağların doluya karşı fiziksel korumanın yanı sıra güneş yanıklığı ve kuş zararlarına karşı da fayda sağladığı ifade edildi. Açıklamada, mevcut teknolojik imkânlarla dolunun tamamen önlenmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, dolu zararının ekonomik etkilerini azaltmanın en etkili yolunun tarım sigortası olduğu bildirildi. Dolu hasarı sonrası meyve ağaçlarında mantar oluşumu, kalite ve miktar kayıpları gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi için onarıcı uygulamaların büyük önem taşıdığı vurgulanırken aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılması ve dengeli besleme yapılması gerektiği da dile getirildi.

Açıklamada son olarak, "Meyvedeki dayanıklılık, doğrudan ağacın genel sağlığıyla ilgilidir. Sağlıklı ağaç, zarara karşı daha dirençlidir" ifadelerine yer verildi.