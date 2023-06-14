Asrın felaketinin vurduğu Malatya’da kayısı üreticisini zirai don ve dolu da etkiledi. Kayısıda bu yıl düşük rekolte beklenmesi üreticileri şimdiden kara kara düşündürüyor.

Kent ekonomisinin önemli bir gelir kapısı olan kayısıda bu yıl rekoltenin düşük olması bekleniyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında olan Malatya’da, kayısı üreticileri yaşanan zirai don ve dolu afetinden büyük ölçüde etkilendi.

8 milyon civarında kayısı ağacının bulunduğu kentte her yıl yaklaşık 350 bin ton yaş kayısı ile 110 bin ton kuru kayısı elde ediliyor. Ancak bu sene yaşanan doğal afetler nedeniyle bu oranın ciddi oranda azalmasının beklendiği belirtildi.

Malatya Ziraat Odaları Koordinatörü Yunus Kılınç, bu yıl yağış oranının çok iyi olduğunu ancak bunun da bazı dezavantajı olduğunu söyledi. Kayısı da çiçeklenme döneminde yağışların çok olması ile tozlaşma olmadığını ve aynı zamanda monilya hastalığının da baş gösterdiğini ifade eden Kılınç, “Bunların yanı sıra don ve dolu afetleri ile birlikte üründe ciddi kayıplar yaşandı. Yüzde 50 rekoltemiz olacağını öngörüyoruz. Ürün bu yıl çok az diyebiliriz. Doludan dolayı da lekeli ürünler çok. 60 bin ton kuru kayısı olacak diye tahmin ediyoruz bu yıl” dedi.

Kılınç, “Üreticimiz tahılda bayram ederken kayısıda yüzü gülmedi. 500 milyon dolar yılık gelirimiz oluyor kayısıdan, bu yıl rekolte gerçekten düşük. Bu manada kayısı üreticisi en büyük sıkıntısı sigorta. Tarım sigortasında belli kriterler var. Ancak tozlaşmanın da muhakkak sigorta kapsamına alınması gerekiyor. Çiftçi yoksa bu konuda mağdur” diye konuştu.