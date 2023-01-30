Malatya’da kardan kapalı 130 kırsal mahalle yolu yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Malatya’da kardan kapalı 130 kırsal mahalle yolu yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, Arapgir ilçesinde bir ve Hekimhan ilçelerinde 9 olmak üzere kapalı olan yollar açılarak vatandaşların mağduriyetleri giderildi. Malatya’da geçtiğimiz Pazar günü öğlen saatlerinde kardan kapalı 130 kırsal mahalle yolu yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ocak Pazartesi günü itibariyle ekiplerin yoğun ve gayretli çalışmaları sonucunda Malatya genelinde kapalı mahalle yolu bulunmadığı kaydedildi.