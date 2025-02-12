Malatya’da bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Pütürge ilçesinde çiçek açan nevruz ve badem ağaçları şaşırttı.

Bir süredir yağışlı havanın etkisi altında olan Malatya’da, kırsal bölgelerde kar, kent merkezinde ise sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende ve Doğanşehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken Pütürge ilçesinde çiçek açan nevruz ve badem ağaçları şaşırttı.

Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Abdullah Karakuş, cep telefonu ile kayıt altına aldığı görüntülerde, bölgede bir süre önce nevruzlar ile yabani badem ağaçların çiçek açtığını belirtti.