Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, il genelinde etkisini gösteren kar yağışının başladığı andan itibaren gece geç saatlerden sabah saatlerine kadar sahadaki inceleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Başkan Er, 24 Kasım Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla sahadaki kar küreme ekipleri ile bir araya gelerek, yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına karla mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Er, ana caddeler başta olmak üzere kırsal bölgelerde de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Saha çalışmaları kapsamında sabah erken saatlerde İnönü Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar yağışından itibaren teyakkuzda olduğunu ve vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına karla mücadele ekiplerinin sahada olduğunu söyledi.Başkan Er, toplam 269 araç-iş makinesi ve 1046 personelin mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre çalıştığını ifade etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi olarak gece saatlerinde Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şehirlerarası yolların kapanması nedeniyle misafir edilen vatandaşlara çorba ikramının yapıldığını belirten Başkan Er, sabah 07.00 saatlerinden itibaren ise çay ve simit ikram edildiğini ifadelerine ekledi. Karla mücadele kapsamında vatandaşların her alanda yanında olduklarını vurgulayan Başkan Er, vatandaşların müsterih olmasını ve çalışmaların büyük bir özveri ile sürdürüldüğünün altını çizdi.