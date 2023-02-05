Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malatya’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bir süredir kenti etkisi altına alan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürürken, Arapgir’de 19, Arguvan’da 10, Battalgazi’de 4, Kale’de 2, Yeşilyurt’ta 4, Yazıhan’da ise 7 mahalle ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Çanakkale’de Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kardan kapanmaması için çalışıyor

Çanakkale’de Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kardan kapanmaması için çalışıyor

Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 mahalle ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı.

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