Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Sugeçti Mahallesi’nde bölge sakinlerinden Nihat Karaca tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürü halindeki yaban keçilerinin bir süre beslendikten sonra dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Başkan Altınok’tan sabaha kadar kar denetimi

Başkan Altınok’tan sabaha kadar kar denetimi

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