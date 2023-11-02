Malatya’da kan stoğunun ciddi manada düştüğünü ifade eden İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, duyarlı vatandaşları Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan stoklarında yaşanan ciddi düşüş nedeniyle Malatya İl Sağlık Müdürlüğü kan bağışı kampanyası başlattı. Müdürlük çalışanları olarak kan bağışında bulunmak için öncülük ettiklerini söyleyen Sağlık Müdürü Berk, "Türkiye’de kan almak, kan ürünlerini tedarik etmek yasal olarak sadece Kızılay’a aittir. 6 Şubat’tan sonra hem şehrimizi hem de ülkemizi etkileyen depremlerde kan ve kan ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu ve hayatın herhangi bir anında bizlere lazım olacağını bir kez daha gördük. Kan acil bir ihtiyaç değildir, kan sürekli bir ihtiyaçtır. Hayatlarının herhangi bir anında hiç beklemedikleri bir anda kana ihtiyaçları olabiliyor" şeklinde konukonu

Son dönemde kan bağışlarının düşmesinden dolayı hem Türkiye genelinde hem de Malatya’da çok ciddi problemler yaşandığına dikkat çeken Berk, "Düzenli aralıklarla kan bağışının insan sağlığına olan etkileri de yıllardır anlatılmakta. Düzenli kan verildiği zaman kanser dâhil olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olduğunu herkese anlatıyoruz” diye konuştu.

Kızılay Bölge Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdal Ucuz ise, İl Sağlık Müdürlüğüne kan bağışı konusundaki hassasiyetleri için teşekkür ederek, hastanelerde hastaların kan ihtiyacının olduğunu, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.