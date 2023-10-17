Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kızılay Malatya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 Kan Bağışı Kampanyası’ başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM)’de düzenlenen ‘Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 Kan Bağışı Kampanyası’ 29 Ekim’e kadar sürecek.

Kan bağışı kampanyasına Malatyalı vatandaşları davet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, “Cumhuriyetin 100. yılında 1923 kan bağışı hedefledik. İnşallah Malatyalılar Kızılay’a kan verme noktasında sahip çıkacaklardır. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde böylesine duyarlı bir davranışın sergilenmesi inşallah bizlere daha güzel günler getirecektir. Malatyalı hemşerilerimizin kan bağışında bulunmalarını özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.

Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasını desteklediklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin kan toplama kampanyasını belediye çalışanları olarak destekliyoruz. Malatya’daki sakinlerimizin çoğunun bu konuda hassas davranmalarını ve destek olmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Araştırmacı-Yazar Ali Haydar Koyun ise, “Malatya Büyükşehir Belediyemize ait güzide bir tesiste Türk Kızılay’ımızın Cumhuriyetimizin 100. Yılı çerçevesinde başlatmış olduğu 1923 kan bağışı kampanyasında bulunuyoruz. Kanın insan hayatında çok özel bir yeri var. Kan vermek bir nevi can verme anlamındadır. Bu çerçevede duyarlı tüm vatandaşlarımızı kan verme kampanyasına iştirak etmelerini bekliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşları kutluyor ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.