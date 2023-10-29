Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir’in Günedoğru Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. (59) yönetimindeki 44 ABC 919 plakalı kamyonet ile Adem Kaya (18) idaresindeki 44 ACB 851 plakalı motosiklet, ana yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Ercan G. (17) yaralanırken, sürücü Adem Kaya ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada, Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ercan G. de hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.