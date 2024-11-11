Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Külliyesi'ndeKadın Kültür, Yaşam, Sanat ve Spor Merkezinin açılışı büyük bir katılımla gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların kültürel, sosyal ve sanatsal hayatlarına katkıda bulunmak, kadınlarınyetenek ve becerilerini geliştirmeleri için kurulan Kadın Kültür, Yaşam, Sanat ve Spor Merkezi'ndeyağlı boya kursundan el sanatlarına, elbise dikiminden pastacılığa, kuaförlükten protez tırnak yapım kursuna kadar birçok alanda eğitim onaylı kurslar veriliyor.

Kernek Külliyesi’nde faaliyete geçen Kadın Kültür, Yaşam, Sanat ve Spor Merkezinin açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, ilgili şube müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir ay önce Başharık Mahallesinde Kadın Vefa Konağı’nın açılışını yaptıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sanat, spor ve eğitimle buluşacağı yeni bir merkezi daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. "Bu merkezde hanımlarımız yağlı boya, el sanatları, elbise dikimi ve pastacılık gibi pek çok kurstan yararlanabilecek" diyen Başkan Er, "Günlerini burada geçirip çaylarını, kahvelerini içebilecekler. Ayrıca hemen arkasında yapımına başladığımız bir spor merkezini de bu yıl içinde açmayı planlıyoruz. Seçim döneminde vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına ve iş yerlerine kavuşmasını ama bunun yanında da sosyal ve kültürel projelere ağırlık vereceğimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı öncelik yapacağımızı söylemiştik. Bugün, bu sözümüzü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik verilen hizmetler hakkında da bilgiler aktaran Başkan Er, “Engellilerimize Engelsiz Yaşam Spor Merkezimizde su terapisi hizmeti veriyoruz. 22 yıldır yürüyemeyen bir gencimizin havuzda ilk adımlarını attığına şahit olmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Yine bu merkezimizin en arka tarafını da Otizmli kardeşlerimiz için tahsis ettik. Projemizi sunduk. İnşallah en kısa zamanda orayı da faaliyete geçireceğiz. Kerpiç evlerde bir alanımızı da Otizmli çocuğu olan annelerimize tahsis ettik. Annelerimiz orada bir araya gelerek üretecekler, hem ekonomilerine katkı sunacaklar hem de asıl önemli olan el ele, gönül gönüle vererek bir dayanışma ruhuyla engelleri aşmaya çalışacaklar." dedi.