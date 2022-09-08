Malatya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi kesintisiz sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını devam ettiren ekipler, 3 ayrı çalışmada, 1 adet glock marka tabanca, 71 adet fişek, 200 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 4 adet İOS işlemcili cep telefonu ele geçirdi. Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltında alınırken zanlılara “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

Türkiye’nin en güçlü boğaları Denizli’de arenaya çıkıyor

Türkiye’nin en güçlü boğaları Denizli’de arenaya çıkıyor

Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

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