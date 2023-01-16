Malatya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi olma suçundan aranması bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda PKK/PYD terör örgütü üyesi olma suçundan aranması bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yarı çıplak halde ölü bulundu Yarı çıplak halde ölü bulundu

Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/PYD terör örgütü üyesi olma suçundan aranması bulunan bir şahsı Battalgazi ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Cezaevine gönderildi.