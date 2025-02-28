Malatya’da site çıkışı kontrolden çıkıp istinat duvarına çarparak ters dönen araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi mevkiindeki bir sitenin otoparkından çıkan M.Y. (66) idaresindeki 44 EE 412 plakalı Peugeot marka otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.