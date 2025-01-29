Malatya’da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangındaı 5 konteyner etkilenirken. ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, işçilerden M.E.Ç., E.Ö., Ö.Y. ve D.E. yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.