Malatya’da seyir halinde olan iki aracın arasında kalan otomobil trafiği felç etti. Sıkışma sonucu otomobilde mahsur kalan sürücünün imdadına polis ekipleri yetişti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu adliye kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 ADJ 355 plakalı Ford marka otomobil, aynı yöne ilerleyen 44 BG 821 plakalı kamyon ve 34 DDF 513 plakalı araçla çarpışarak iki aracın arasında kaldı.

Manevra kabiliyetini kaybeden otomobilin sürücüsü bir süre aracından inemezken, ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle otomobil sıkıştığı yerden çıkarılırken, bölgede trafik ise bir süreliğine durdu.

Yaralananın olmadığı kazada araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik yeniden normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.