Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya genelinde haşere ile mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya genelinde haşere ile mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediliyor.

İlaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri Kale İlçesi’nde de çalışmalarını sürdürüyor. Kale ilçesinde yapılan ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, ayrıca Akça Mahallesi Muhtarı ve Kale İlçesi İzollu Muhtarlar Dernek Başkanı Emir Gülçek ile de görüşerek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Kale İlçesi Akça Mahallesi Muhtarı ve İzollu Muhtarlar Dernek Başkanı Emir Gülçek, sürdürülen ilaçlama çalışmaları ile ilgili olarak, “Bu sene haşere konusunda Büyükşehir Belediyemiz çok gayret sarf etti. Devamlı köylerimizi gezip, ilaçlamalar yaptılar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan da 13 ilçe, 718 mahallede haşere ilaçlaması açısından bu yıl çok başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Malatya’mızın bir haşere haritasını çıkardık. Ardından haşere ile mücadele takvimini oluşturduk. Bu takvim doğrultusunda larva mücadelesi ve jit alanları ve diğer haşerelerle mücadele konusunda yoğun bir gayret göstererek, başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde Kale Muhtarlar Dernek Başkanımızı ziyaret ettik. İlaçlamalardan dolayı dernek başkanımızın da memnuniyetini görünce bizler de memnun olduk. Çalışmalarımızı Malatya genelinde aralıksız olarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.