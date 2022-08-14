Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Y. K. (41) idaresindeki 38 AEV 874 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen M.S.K. (50) yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile G.K. (8), M.Y.K. ( 6), H.N.K. (4), Y.K. (41), B.K. (44), H.K. (43), Ö.K. (23), M.N. (21), Y.K. (11) ve E.E.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.