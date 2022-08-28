Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu bölge trafik müdürlüğü mevkiinde meydana gelen kazada kent merkezi istikametine seyir halinde olan Y.B. (56) idaresindeki 44 LF 838 plakalı araç ile M.K. (35) yönetimindeki 27 AI P008 plakalı otomobil ve İ.G.’nin kullandığı 44 AZ 912 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, İ.G. (23), A.G. (53), E.G. (50), H.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde meydana gelen ikinci kazada ise Adıyaman’dan gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir idaresindeki 51 HV 515 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak Savaklı mevkiinde şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.