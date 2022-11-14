Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Hekimhan Kocaözü mevkiinde Talip T. (54) idaresindeki 58 ADT 805 plakalı pikap, Sivas istikametine seyir ederken sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile Evren Y. (36) ve Yusuf Ç. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Yusuf Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Battalgazi ilçesi Halfetin Mahallesi’nde meydana gelen ikinci kazada ise C.C. idaresindeki 41 KZ 095 plakalı otomobilin çarptığı A.O. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.