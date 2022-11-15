Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Bulgurlu mevkiinde meydana gelen ilk kazada Elazığ istikametinden gelen H.Y. idaresindeki 44 EC 630 plakalı Peugeot marka otomobil ile B.S yönetimindeki 44 AAU 050 plaka araç çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan R.P. ile R.S. yaralandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kavşağında meydana gelen ikinci kazada ise Elazığ istikametine seyir halinde olan O. E. 40 idaresindeki 44 HE 540 plaka otomobil ile aynı yöne ilerleyen M. A. (29) yönetimindeki 10 AES 78 plaka araçla çarpıştı. Kazada A.E. (40) yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.