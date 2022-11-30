Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir - Suçatı mevkinde, Malatya istikametine seyir halinde olan B.S. (43) idaresindeki 44 KT 711 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücü yaralandı.

Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi’nde meydana gelen bir başka kazada ise B.K. (26) yönetimindeki araç sürücünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kazada B.K. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.