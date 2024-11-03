Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan M. F. idaresindeki 44 AGU 190 plakalı araç Savaklı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.S. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgedeki diğer bir kazada ise Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan A.Ö. yönetimindeki 44 AFE 025 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çelikhan yol kavşağında kontrolden çıkararak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.