Malatya’da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesi mevkiinde 12.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, B.P. yönetimindeki Opel marka otomobil buzlanma nedeniyle kayarak B.K. idaresindeki kar kürüme aracı ile çarpıştı. Kazada, yaralanan otomobilde yolcu olarak bulunan S.B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi TOKİ 1’inci Etap Kuzey Yolu kavşağında saat 12:45 sıralarında meydana gelen diğer kazada ise M.T. idaresindeki otomobil, O.A.’in kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.