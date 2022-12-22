Malatya’da çıkan ayrı iki ayrı ev yangında 2 çocuk dumandan etkilenirken yangınlar söndürülerek kontrol altına alındı.

Malatya’da çıkan ayrı iki ayrı ev yangında 2 çocuk dumandan etkilenirken yangınlar söndürülerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde H.B.’ye ait ikamette henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilen R.E.Y. (10) ile N.P. (6) hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Berber Sokak’ta bir site içerisinde meydana gelen ve yaralananın olmadığı diğer bir ev yangınında ise maddi hasar oluştu.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.