Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Ankara karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.K. yönetimindeki 44 AGV 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada arkadan gelen B.B. isimli şahsın idaresindeki 33 AFE 26 plakalı araç Ö.K.’nın kullandığı araca arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ö.K. isimli sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.