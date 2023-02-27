Van İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, depremin ardından görev aldıkları Malatya’da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, depremin ardından görev aldıkları Malatya’da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.

6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığı Timleri de Malatya’da asayişin sağlanması, arama-kurtarma, tahliye ve yardım faaliyetlerinden, yaşam destek çalışmaları ile trafik hizmetlerine kadar her alanda vatandaşın hizmetinde; huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.