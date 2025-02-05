Malatya’nın Akçadağ ilçesinde horoz dövüştürüldüğü belirlenen adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda ikamet sahibine cezai işlem uygulandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde horoz düştürüldüğü belirlenen bir adrese jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 7 adet dövüş horozu, 3 adet horoz taşıma çantası ve 1 adet horoz dövüştürme ringi ele geçirildi.

İkamet sahibine 10 bin 385 TL idari para cezası uygulandığı olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlatıldı.