Malatya’da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 3 zanlı polis tarafından yakalandı. Zanlılardan 2’si işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 3 zanlı polis tarafından yakalandı. Zanlılardan 2’si işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesinde farklı adreslerde bir kamyonet ile birlikte iki ilaç atma ve bir pres makinesi çalandı. Olaylarla ilgili çalışma başlatan ekipler kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlısı 3 kişiyi yakalayarak gözaltına alınırken, çalıntı malzemeler Tepeköy Mahallesi’nde bulunarak muhafaza altına alındı.

Polis merkezinde ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken bir kişiye ise adli kontrol uygulandı.