Malatya’da 6 Şubat depremleri sonrasında ara verilen hiperbarik oksijen tedavi merkezi yeniden hizmet vermeye başladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan ve yara, yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere pek çok hastalıkta hızlı iyileşme sağlayan hiperbarik oksijen tedavi merkezi hizmeti yeniden hizmet vermeye başladı. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halime Akyüz, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, Başhekim Yardımcıları, Hastane Müdürleri ile beraber hastane bünyesinde hizmet veren hiperbarik oksijen tedavi merkezi ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halime Akyüz, incelemeler esnasında yaptığı açıklamada tıpta hiberbarik oksijen tedavisinin modern tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul gördüğünü belirterek, hiperbarik oksijen tedavisinin basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya maskeyle veya özel başlıkla yüzde yüz oksijen solutulması esasına dayanan tıbbı bir tedavi yöntemi olduğunu yöntemin 70 yıla yakın bir zamandır tıpta kullanıldığını söyledi.