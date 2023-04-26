Deprem bölgesi olan Malatya’da hayvancılığın geliştirilmesi adına Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan 20 milyon TL’lik proje hayata geçirilecek.

Asrın felaketi sonrası depremin vurduğu illerden biri olan Malatya’da tarım ve hayvancılığın da desteklenmesi adına birçok proje hayata geçiriliyor. Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından da hazırlanan proje ile mera ve hayvan ıslahının yanı sıra yetiştiricilerin sorunlarını çözecek birçok çalışma hayata geçirilecek. Konuyla ilgili bilgiler veren Dernek Başkanı İhsan Akın, asrın felaketi sonrası ilk andan itibaren sahada olduklarını ve yaraları sarma adına çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Deprem sonrası çiftçilere büyük destekler sunan Tarım ve Orman Bakanlığı’na da teşekkür eden Akın, “Bu güne kadar yetiştiricilerimize 4 bin bin ton kaba ve kesif yem, yaklaşık bin 500 çadır, yaklaşık 2 bin branda, nakdi mazot, gübre desteği, ilaç ve ilaçlama desteği, nakdi büyükbaş ve küçükbaş, hayvancılara yem ücreti desteği verildi. Yine depremde 10 bine yakın telef olan hayvanların da yerine ayni hayvan desteği verilmesi çalışmaları devam etmekte.” dedi.

Yetiştiricilerin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında olmaya devam edeceklerini de belirten Akın, bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mera Şube Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ile birlikte yaklaşık 20 milyon TL’lik projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün desteklediği projenin detayını da paylaşan Akın, şunları söyledi:

“Yayla ve meralarda çoban ve hayvan ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mera ve hayvan ıslahı çerçevesindeki çalışmalar, çoban ve hayvan çadırı, çelik ve beton sulak sıvat, artezyen vurulması, güneş paneli desteği, gölgelik, tuzlak, parazit, gezici mücadele araçları, çoban ihtiyaçları karşılama desteği olmak üzere birçok kalem ile ilgili projemiz geçti. Bu anlamda tüm emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz. Bizler üretmeye, yetiştirmeye ve kırsala sahip çıkmaya ve onların sesi olmaya iyi günde de zor günde de yine devam edeceğiz. Onlar yeter ki üretmeye yetiştirmeye devam etsinler. Bizle önemli anlarda ve önemli günlerde sadece fotoğraf verip sonra da memleketi terk etmeyeceğiz. Çoğu zaman siyasi şov yapıp aynı sözleri tekrarlayıp başkalarının yaptığı çalışmaları ben yaptım reklamı ile sahiplenmeyeceğiz. Bu tür durumlar ne ahlakidir nede insanidir.

Bu memleket hepimizin gerekirse bedenimizi taşın altına koyarak risk alarak burayı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ortalıkta gezip yapılamayacak işleri elimizde olmayan imkânları anlatmayacağız. Söyler geçeriz mantığıyla millette inanır sonrada unutur demeyeceğiz. Doğru tek ve nettir. Doğruyu söyleyeceğiz, eğer söyleyemiyorsak susacağız. Bundan sonraki süreçte Malatya’mızı samimi davranarak koordineyi çok iyi sağlayıp kararlı olup ona göre hep birlikte çalışıp ayağa kaldıracağı”