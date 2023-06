Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi. Ekipler, 93 personel 32 araç ile 718 mahallede ilaçlama, haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Haşere mücadelesinde fiziksel ve kültürel çalışmalar yürüttüklerini ifadede eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı, kültürel anlamda vatandaşı bilgilendirdiklerini fiziksel anlamda ise su birikintileri, gübreleri, atıkları, çöp yığınlarını temizlediklerini akabinde de ilaçlama yaptıklarını belirtti. Öte yandan konteyner kent ve çadır kentlerde de gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Aşıcı, vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri de değerlendirerek gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

718 mahallede haşere mücadelesini sürdürdüklerini belirten Aşıcı, 93 personel ve 32 araç ile 13 ilçede haşere ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, “12 ay boyunca larva mücadelesini yaptık. Ayrıca kışlak ve yazlak mücadele diye ikiye ayırdığımız çalışmalarımızı da devam ettirmekteyiz. Yağışların dinmesiyle beraber yaz sezonu mücadelemiz başladı. Şu anda da sahada ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmekteyiz” dedi.

İlaçlamada en önemli noktanın fiziksel ve kültürel mücadele olduğunun da altını çizen Aşıcı, “Fiziksel mücadelede gördüğümüz su birikintileri, gübreler, atıklar, çöp yığınlarını temizliyoruz. Çünkü ilk etapta bu çalışmayı yapmazsak istediğimiz kadar ilaçlama yapalım, oradaki sorun çözülmüyor. Onun için fiziksel mücadele çok önemlidir. Örneğin su birikintileri sivrisineklerin ürediği yerlerdir. Sivrisinekler larvalarını su birikintilerine bırakıyor. Bir sivrisinek bir kerede 200 ila 400 adet larva bırakabiliyor. Gübreliklere, çöplere, atıklara, yiyeceklerin bulunduğu alanlar da genelde karasineklerin üreme alanı oluyor. O nedenle biz, üreme alanlarına müdahale etmediğimiz sürece ne kadar kimyasal mücadele yaparsak yapalım netice alamayız. En son başvurduğumuz mücadele ise kimyasal mücadeledir. Mecbur kaldığımız zamanlarda bu mücadeleyi yapıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda gelen şikâyetleri anında değerlendiriyoruz. Rutin olarak da ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Depremden sonra haşere ile mücadele çalışmalarında farklılıklar oluştuğunu da belirten Aşıcı, özellikle yıkılan evlerin kanalizasyon ve içme sularının açıkta kaldığını ifade etti. Bazı bölgelerde yüksek katlı binalarda oturan vatandaşların da asansörün kapalı olması nedeniyle yiyecek atıklarını bahçelere attıklarını kaydeden Aşıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla yiyecek atıkları alanında müthiş bir kirlilik var. O nedenle öncelikle buraları temizliyoruz. Çünkü bu gibi yerlerde karasineklerin larvaları oluşuyor. Burada hem belediye olarak bize hem de vatandaşlarımıza düşen büyük sorumluklar var. Her iki tarafta üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinde bizler, haşere mücadelesinin önüne geçmiş oluruz. Belediye olarak çöplerin toplanması, temizliğin yapılması, çimlerin biçilmesi, organik atıkların üstünün kapatılması ve larva mücadelesi yapıyoruz. Vatandaşlardan istediğimiz herkes kendi binasının içini temizlerse, haşere üremesi daha az olur. Özellikle süs havuzlarındaki su birikintilerinde müthiş bir şekilde sivrisinek üremesi oluyor. Süs havuzlarının kurutulması veya on beş günde bir havuzların boşaltılması yine aynı şekilde kırsal alanlarda kullanılan sulama havuzlarının on beş günde bir boşaltılması, gübrelerin tarlalara serilmesi veya üstünün kapatılması gibi fiziksel çalışmalar haşere mücadelesinde çok etkili oluyor ve bizim elimizi güçlendiriyor. Ayrıca haşere mücadelesi haricinde zirai mücadelemizde devam etmektedir. Yeşilyurt, Battalgazi ve diğer ilçelerimizdeki parklarda ve yeşil alanlarda bir de ana cadde ile sokaklarda bulunan ağaçlarda periyodik olarak ilaçlamalarımızı yapmaktayız”