Asrın felaketinde binlerce evin yıkıldığı Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor.

6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Kent genelinde 45 bini aşkın binanın yıkık, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve orta hasarlı olduğu açıklanırken şehrin birçok noktasında iş makineleri yıkımlarına devam ediyor.

Bir taraftan depremde yıkılan binaların enkazları kaldırılırken, bir taraftan da acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarda tek tek yıkılıyor. Çevre güvenliğinin alınarak kontrollü gerçekleştirilen yıkımlarda, molozlar ise hafriyat kamyonları ile belirlenen alanlara taşınıyor.

Bayram sonuna kadar kentte acil yıkılacak binaların tamamının yıkılmasın planlanırken, ağır hasarlı binaların ise yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.