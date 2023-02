Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından, vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Türk Kızılay’ı gönüllerin de desteğiyle günlük 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

5 gün önce Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar, çadır kentler ve spor salonlarında yaşamlarını sürdürmeye başladı. Deprem anından itibaren sahada tüm kurumların olduğu gibi yardıma koşan Türk Kızılay ekipleri de yaraların sarılmasında önemli bir etken oluyor. Çadırdan, ısıtıcı ve battaniyeye kadar AFAD ile birlikte her türlü desteği veren Türk Kızılay, kentin farklı noktalarında 50 bin kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek veriyor.

Öncelikle bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini aktaran Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Müdürü Çetin Aktaş, “İnşallah, bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Biz deprem olduktan sonra bir saat içerisinde Malatya’ya ulaştık. Kötü tablolar gördük. Hızlı bir şekilde işimiz olan beslenme olduğu için hemen o kanalda işlerimizi yapmaya dair oluşumları gerçekleştirdik. Kazanlarımızı kurduk. Şu an itibariyle günlük 50 bin kapasite yemek veriyoruz ve burada 24 saat yemek dağıtımı yapıyoruz. Türkiye’nin her yerinden Şırnak, İstanbul, Kırklareli, Antalya ve her ilden bağışlar geliyor. Allah, herkesten razı olsun. Bu bağışları da şu an burada geçici olarak tasnif ettik. Buradaki halkımıza gelen kim olursa çocuk, yaşlı, kadın, erkek imkanlarımızda varsa gelen yardımlardan hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Açıklamalarına devam eden Afet Müdahale Müdürü Aktaş, “İnşallah, bu günleri kısa zamanda atlatmak üzere devletimizin ve halkımızın da yardımıyla el birliğiyle bu sıkıntılı günleri aşacağız. Şu anda 15 kazanımız burada, İnönü Üniversitesi’nde de 10 bin kişilik kapasiteli kurduk. Orada faaliyete geçti. Ayrıca, Kızılay olarak sistem yapı çadır kent kuruluşumuz var. Orada da ayrıca bir yemek üretim tesisini devreye aldık. Çünkü orada da halkımızı misafir ediyoruz. Yemek konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Köylere, ilçelere ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah, Kısa zamanda daha da iyi noktaya geleceğiz” diye konuştu.