Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kernek Külliyesi’nde kadınlara yönelik açılan kurslara katılanlar bir yandan meslek ediniyor, bir yandan ihtiyaçlarını karşılıyor, bir yandan da aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Halk Eğitim Merkezi ile koordineli olarak faaliyet gösteren dikiş, el sanatları ve kültür-sanat kursları meslek edindirmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kernek Külliyesi’ndeki ‘Hazır Giyim Kursu’ kadınların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken, aynı zamanda onlara yeni kariyer fırsatları da sunuyor. Kadınların dikiş ve tasarım alanında profesyonel beceriler edinerek, kendiişlerini kurmalarını ya da mevcut işlerde istihdam edilmelerini hedefleyen kurslarda, katılımcıların kendi giysilerini tasarlayıp dikerek, özgüvenlerinin artırılması da sağlanıyor. Bu doğrultuda Kernek Külliyesi’nde açılan Hazır Giyim Kursu kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kernek Külliyesi’nde düzenlenen Hazır Giyim kursundaki kadınlar, diktikleri giysilerin yanı sıra kendi evlerinde veya çevresinde kullanılmayan kıyafetlerden faydalanarak, modern bir tasarımla eski kıyafetlerden geri dönüşüm sağlıyorlar.

Kurs süresince kesim ve dikim öncesi işlemlerini öğrenen kursiyerler, mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanıp giyim, hazır giyim sektörü, atölyeler, hazır giyim işletmeleri, modaevi ve butik gibi işlerde çalışabiliyorlar. Aynı zamanda kurs bitiminde belgelerini aldıktan sonra kendilerine ait işletmeler açarak,ekonomik anlamda dakazanç elde edebiliyorlar.

Hazır Giyim Kursu’nda gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında bilgi veren Moda Tasarım Öğretmeni Elif Koyunoğlu, “Kursumuzda öğrencilerimizin ihtiyaç ve taleplerini destekleyerek, yardımcı oluyoruz. Birçok öğrencimiz hem sosyal anlamda kendilerini daha rahat hissettikleri ve motive ettikleri bir alan bulmuş oluyorlar. Hem de eski kıyafetlerinin tadilatını yapmış oluyorlar. Aynı zamanda yeni ürünler dikebilme şansına sahip oluyorlar. Eğitim alan öğrencilerimiz kendilerine iş imkânı edinmiş oluyorlar. Birçok öğrencimiz buradan eğitim aldıktan sonra iş bulup çok iyi yerlerde mesleğine devam edebiliyorlar. Yaklaşık 2-3 ay eğitim aldıktan sonra öğrencilerimiz iyi düzeyde ürün çıkarabilecek bir seviyeye gelmiş oluyorlar. Büyükşehir Belediyemize bize verdiği bu imkândan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Hazır Giyim Kursunun ekonomik anlamda kendilerine büyük bir avantaj sağladığını kursiyer Semiha Tuncel, “Hazır Giyim Kursu bize bu ekonomide büyük bir avantaj ağlıyor. Çocuklarımıza bir şeyler dikip giydirme şansını sunuyor. Mutluyuz. Arkadaş ortamımız oluyor, psikolojik olarak da bize çok iyi geliyor. Bir şeyler ortaya çıkarınca daha mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

Kadınların toplumsal yaşama katılımlarını ve sosyal alanlarda da gelişimlerini arttırmayıamaçlayanMalatya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda eğitim almak isteyenleri erken kayıt yapmaları konusunda uyardı.