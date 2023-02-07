Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Malatya’da çöken otel binası enkazında kalan vatandaş uzun süren uğraşlar sonucu canlı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Malatya’da çöken otel binası enkazında kalan vatandaş uzun süren uğraşlar sonucu canlı olarak kurtarıldı.

Depremin ardından kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Erzurum’dan Malatya’ya giden gönüllü kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Malatya Yeşilyurt Çavuşoğlu çevreyolu caddesi üzerinde bulunan Avşar otel enkazında canlı olduğu tespit edilen vatandaşı kurtarmak için seferber olan ekipler uzun süren uğraşların ardından yaralı vatandaşa ulaştı. Adeta iğne ile kuyu kazan ekipler 4 saatlik bir çalışmanın ardından gece yarısında yaralı vatandaşa ulaştı. Yaralı şahsa boyunluk takarak sedye ile çıkaran ekiplerin yoğun çabası cep telefonlarına yansıdı.