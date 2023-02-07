Amasya’dan deprem bölgesine giden Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek mahallesinde çöken bir binada mahsur kalan Erdem adlı çocuğu kurtarmayı başardı. Yaklaşık 8-10 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuğu depremden 15 saat sonra sağ çıkaran ekiplerin mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Sedyeye alınan çocuk ambulansla hastaneye götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya’da bir çocuk enkazın içinden saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.

Bursa’da vatandaşlar depremzedeler için yardıma koştu

Bursa’da vatandaşlar depremzedeler için yardıma koştu

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