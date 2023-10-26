Malatya Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Gülümsemeye Engel Yok’ projesi ile engelli bireylerin diş taraması yapılıyor.

Projenin ilk etabında Ali Kuşçu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda gerçekleştirilen diş taraması programına Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır katıldı.

Engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişilebilirliğini kolaylaştırmak adına orta ve ağır mental retardasyon, otizm, down sendromu gibi hastalığı olan çocukların ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılacağı proje ile bu bireylerin poliklinikte randevu, sıra olmaksızın, en kısa sürede tedavilerini gerçekleştirilecek. İlk etapta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren uygulama okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı bulunan 3 bin 580 engelli öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği proje ile ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu bugünlerde hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Bu çerçevede ‘Gülümsemeye Engel yok” projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Berk, “Malatya’da kayıtlı 3 bin 580 engelli vatandaşımızın hepsini tarayacağız. Diş macunlarını, diş fırçalarını biz veriyoruz. Ciddi diş problemi olan hastalarımızı da diş hastanemize taşıyacağız. Bütün engelli vatandaşlarımızın 2024 yılına girmeden diş bakımlarını yapmayı hedefliyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 2 yüzyılının birinci yüzyıldan daha hayırlı, bütün engellilerimizin de gülüşlerine engel olmadan geçer” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise bulundukları okulun özel bir alan olduğunu belirterek, “Burası özel bir alan, özel bir okul. Öğrencilerimiz de çok kıymetli ve çok özel. Burada vermiş olduğumuz bu hizmetten ötürü gurur duyuyoruz. Bu özel öğrencilerimizin de duasını alıyoruz ve aldığımız için de ayakta kalıyoruz. Türkiye yüzyılında tüm kurumların omuz omuza faaliyet yürüttüğü bir zaman diliminde yaşıyoruz ve buna ihtiyacımız var” dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise 6 Şubat depreminin ağır bir şekilde yaşayan bir ilçe olduklarını dile getirerek, “Bu proje çok değerli bir hizmet. İl Sağlık Müdürlüğümüzün da hayata gülümse projesi kapsamında yapılan bu etkinlikte öğrencilerin diş taramaları gerçekleştirilecek. Hem öğrencilerimize farklı bir ortam sağlayacak, hem de sağlıklarının daha iyi takip edilmesi adına böyle bir projenin gerçekleştirilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Emeği geçenlere tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.