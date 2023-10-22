Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde görev sürelerini tamamlayarak emekli olan 11 köy korucusuna yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi ile plaket verildi.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nca ilçede görev sürelerini tamamlayarak emekli olan köy korucularına teşekkür belgesi ile plaket verildi. Doğanşehir Belediyesi Beypınarı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programda Jandarma Üsteğmen Onur Kırcaer tarafından 11 geçici köy korucusuna yaptıkları hizmetler dolayı teşekkür belgesi ve plaket verildi. Köy korucularına verdikleri hizmetler için teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Kırcaer, koruculara emeklilik hayatlarında başarılar diledi.

Köy korucuları ise vatana hizmet ettiklerini ve bunu hakkı ile yapmaya çalışmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, Üsteğmen Kırcaer’e teşekkür ettiler.