Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan yeni ekmek ve yemek fabrikası inşaatı tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan yeni ekmek ve yemek fabrikası inşaatı tamamlandı.

İnşaatı tamamlanan fabrikanın çevre düzenlemesi gerçekleştirilirken üretim için gerekli makine ve malzemelerin montajı gerçekleştirilecek. Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikasının inşaatının tamamlandığını belirten Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan fabrika alanında yaptığı açıklamada, “ Büyükşehir Belediye Başkanımızın 13 ilçemizde başlatmış olduğu projelerimiz, şantiyelerimiz son noktalarına gelmek üzere. Ekmek ve Yemek Fabrikamızı da tamamlamış durumdayız. Çevre düzenlemesiyle ilgili imalatlarımız devam ediyor. Yapılan düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte en kısa sürede hizmete açıp vatandaşlarımızın istifade edebileceği son teknolojiyle donatılmış modern bir tesis Malatya’ya ve bölgeye kazandırılmış olacak. Tesisimizin kapalı alanı yaklaşık 10 bin metrekare. Bu alanda Ekmek ve Yemek fabrikamız birlikte hizmet verecek. Mevcut fabrikalarımızın kapasitesi ileriyi ön görerek artırılmış oldu. El değmeden son teknolojiyle üretim gerçekleştirilecek. İlimiz bilindiği gibi deprem kuşağında. Bu anlamda afetlerle her an karşı karşıyayız. 2020 yılında da deprem ile karşı karşıya kaldık. Tabi bu proje gerçekleştirilirken ileride bir afet durumu yaşandığında üretimin kapasitesi artırılarak Malatya’mıza ve bölgemize hizmet edecek bir şekilde projemiz yapıldı. Tesisimizin fikir aşamasında ve uygulama aşamasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, mesai harcayan arkadaşlarımıza ve ilgili müellif firmaya teşekkür ediyorum” dedi.